Isparta Bursa Arası Kaç Km? Bursa Isparta Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bursa ise Osmanlı'nın ilk başkenti olarak tarihî dokusu ile ön plana çıkan, Marmara Bölgesi'nin en önemli sanayi, tarım ve turizm merkezlerinden biridir. Yeşil Bursa olarak da bilinen şehir, doğal güzellikleri, tarihî yapıları ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Osmanlı'dan kalma hanları, camileri ve çarşıları ile Bursa, tarihî kimliğini korur. Isparta Bursa arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular tarihi yapılara göz gezdirme olanağı tanır.

Isparta Bursa Arası Kaç Km?

Isparta ile Bursa arasındaki mesafe yaklaşık olarak 410 kilometredir. Bu güzergâh boyunca Akdeniz'den çıkıp, İç Anadolu'nun batı sınırlarından geçerek Marmara Bölgesi'ne ulaşılır.

Bursa Isparta Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Isparta'dan Bursa'ya yapılan yolculuk, normal trafik ve hava koşullarında 5 ila 5,5 saat arasında sürmektedir. Yolun büyük bölümü bölünmüş karayolları ve otoyollardan oluştuğu için sürüş genellikle rahat ve akıcıdır. Ancak özellikle kış aylarında Afyon ve Kütahya çevresinde kar yağışı, tipi ve buzlanma yaşanabileceğinden, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yolculuk süresi uzayabilir.

Toplu taşıma ile seyahat etmeyi düşünenler için Isparta ile Bursa arasında düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu genellikle 6 ila 7 saat sürmektedir.