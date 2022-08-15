Isparta Yazılı Kanyonu’nda facia

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Yapılan aramalarda, kayıp şahıslardan M.K. dereden geçmeye çalışırken suda boğularak hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Diğer 3 kişinin ise sağ ve sağlık durumları iyi vaziyette Yeşildere Köyü Çürük mevkiinde oldukları tespit edildi. 3 kişinin mahsur kaldıkları sarp ve kayalık alandan çıkarılması için kurtarma çalışması başlatıldı. Yetkililer çalışmaların devam ettiğini kaydetti.