Isparta Yazılı Kanyonu’nda facia

Isparta'da 14 Ağustos Pazar günü Sütçüler ilçesi Yeşildere Köyü bölgesinde Yazılı Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan 4 kişiden M.K. boğularak hayatını kaybetti. AFAD ve JAK timleri 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yakınlarından haber alamayan aileler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Isparta AFAD ekipleri, Jandarma Arama ve Kurtarma Timi (JAK), İz Takip Köpek Timi, Arama ve Kurtarma Köpek Timi ve Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile DRONE'lar da kullanılarak bölgede arama çalışması başlatıldı.
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Yapılan aramalarda, kayıp şahıslardan M.K. dereden geçmeye çalışırken suda boğularak hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Diğer 3 kişinin ise sağ ve sağlık durumları iyi vaziyette Yeşildere Köyü Çürük mevkiinde oldukları tespit edildi. 3 kişinin mahsur kaldıkları sarp ve kayalık alandan çıkarılması için kurtarma çalışması başlatıldı. Yetkililer çalışmaların devam ettiğini kaydetti.