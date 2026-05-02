Haberler Yaşam Haberleri Isparta'da 11 yıl önce kaybolan adamın kafatası Burdur'da bulundu! 2 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 2.05.2026 00:07

Burdur’da geçtiğimiz mart ayında bulunan insana ait kafatasının Isparta’da 17 Ekim 2015 yılında esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin’e (32) ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

Erdoğan ÖZTÜRK
Burdur'da geçtiğimiz Mart ayında boş bir arazide vatandaşlar tarafından bulunan kafatası, 11 yıl önce Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde kaybolan Mehmet Çetin'e ait çıktı. Kafatasından alınan DNA örneği, ailesinden alınan örneklerle eşleştirilerek kimlik tespiti yapıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Isparta ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ile Bekir B. gözaltına alındı. Ayrıca hükümlü T.G. ve M.K. isimli şahısların da bulundukları cezaevlerinden dosya kapsamına dahil edildiği öğrenildi.

KAYIP VÜCUT İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile cep telefonlarına el konuldu. Bayram A.'nın 24 Mayıs 2025 tarihinde "kasten adam öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Derya K.'nın da aynı suçlamayla yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Bekir B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmada Mehmet Çetin'e ait yalnızca kafatasına ulaşıldığı, vücudun diğer bölümlerine henüz ulaşılamadığı öğrenildi. Dosya kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından tahkikatın sürdüğü, olayın çok yönlü olarak araştırıldığı ve kayıp vücuda ulaşmak için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
