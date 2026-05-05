Giriş Tarihi: 5.05.2026 17:03

Isparta’da acı olay! Tepeden düşen kadın yaşamını yitirdi: Kurtarmak isterken birlikte düştüğü adam polis merkezinde!

Isparta’nın Yenice mahallesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. 36 yaşındaki Gülhan Altunbaş tepeden düşerek hayatını kaybetti. Onu kurtarmak isterken düştüğü öne sürülen şahıs tedavisinin altından polis merkezine götürüldü. İşte detaylar…

İHA
Olay, saat 03.00 sıralarında Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülhan Altunbaş (36) henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı tepede yüksekten düştü.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yanında bulunan H.A. (34) isimli erkek de Altunbaş ile birlikte düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan Altunbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KURTARMAK İSTERKEN BİRLİKTE DÜŞTÜKLERİ İDDİA EDİLDİ

Yaralanan H.A. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. H.A.'nın tedavisinin ardından polis merkezinde alınan ifadesinde, Altunbaş'ın kendisini boşluğa bıraktığını, onu tutmak isterken birlikte düştüklerini öne sürdüğü öğrenildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından H.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
