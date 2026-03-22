Isparta’da aile tartışmasında polis memuru Deniz Altınkaya toprağa verildi: Kardeşi Ömer Altınkaya tutuklandı

BABA- OĞUL VURULDU

Bir kez ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla Mustafa Altınkaya ile oğlu Deniz Altınkaya, boyunlarından vuruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba-oğul ile üzerinde kan lekesi bulunan ve şok geçirdiği anlaşılan Ömer Altınkaya, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Deniz Altınkaya, kurtarılamadı.

BAYRAM ZİYARETİNE GELMİŞLER

Ömer Altınkaya polisteki ifadesinde; bayram izni için kardeşinin Denizli'den, kendisinin Antalya'dan memlekete geldiklerini, akşam saatlerinde aile arasında çıkan tartışma sonrası kardeşi, babası ve annesiyle birlikte araca bindiklerini, tartışmanın araçta da devam ettiğini, bir süre sonra geri döndüklerinde annelerinin araçtan çıkıp eve gittiğini, kardeşi Deniz'in beylik tabancasını kafasına dayayıp bağırmaya başladığını, sonrasında babasının da beylik tabancasını çıkarıp araçtan indiklerini, silahı birbirlerinden alabilmek için yaşanan arbedede tabancalardan birinin ateş aldığını, babası ile kardeşinin boynundan yaralandığını öne sürdü.