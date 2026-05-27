Isparta'da akılalmaz olay! Alkollü sürücüden pes dedirten savunma: 'Beni dağa kaçırdılar'
Giriş Tarihi: 27.05.2026 11:04

Isparta’da gece saatlerinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Alkol denetiminde durdurulan aracın yolcusu görüntü alan basın mensubuna saldırarak tehditler savurdu. Polis ekipleri ve gazetecilere zor anlar yaşatan şahıs, ‘Çekme, beni dağa kaçırdılar ben mahkemelik oldum. Senin donuna kadar alırım’ diyerek basın mensuplarını tehdit etti. İşte detaylar…

Isparta'da gece saatlerinde gerçekleştirilen rutin alkol denetiminde bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin sürücü ile konuşması sırasında araçta yolcu olarak bulunan bir şahıs, olay yerinde görev yapan basın mensubuna tepki gösterdi. Polis ekiplerinin, "Haber alma özgürlüğü var" diyerek şahsı uyarmasına rağmen yolcu konumundaki kişi tepkisini sürdürdü.

'BENİ DAĞA KAÇIRDILAR'

Şahıs, "Benim hürriyetim var komiserim. Beni kimse çekemez. Şikayetçi olurum ondan. Beni dağa kaçırdılar, ben mahkemelik oldum" sözleriyle sitem etti.



"SENİN DONUNA KADAR ALIRIM"

Görevi başındaki polis memurları ve gazeteciye zor anlar yaşatan şahıs, basın mensubuna yönelik tehditlerini sürdürerek, "Senin donuna kadar alırım" dedi. Daha sonra sinirlenerek araçtan inen şahıs, görüntü alan gazetecinin üzerine yürümek istedi. Duruma müdahale eden polis ekipleri şahsı sakinleştirerek yeniden araca bindirdi. Yolcu, bulunduğu araçla birlikte bölgeden uzaklaştırıldı.

