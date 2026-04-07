Giriş Tarihi: 7.04.2026 13:42

Isparta’da akılalmaz olay! Eski hükümlü evleri ateşe verdi: Teslim olmamak için böyle direndi

Isparta’nı Yalvaç ilçesine bağlı Bağnok köyünde 2 ev kundaklandı. Başka bir eve gizlenen eski hükümlü R.Ç.’nin ikna edilmesi saatler sürdü. Evlerden biri kullanılamaz hale gelirken diğer evde büyük çapta hasar oluştu. İşte, olayın detayları…

Isparta’da akılalmaz olay! Eski hükümlü evleri ateşe verdi: Teslim olmamak için böyle direndi
Yalvaç'a bağlı Bağkonak köyünde biri boş 2 evde, dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken köydeki itfaiye aracı ile olay yerine sevk edilen Yalvaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bir ev kullanılamaz hale gelirken diğerinde de önemli hasar meydana geldi.

ESKİ HÜKÜMLÜ EVLERİ ATEŞE VERDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan JASAT ekipleri, evlerin kundaklandığını belirledi. Yürütülen çalışmada, evleri kundaklayan kişinin, bir süre önce cezaevinden tahliye edilen R.Ç. olduğu belirlendi.

TESLİM OLMAMAK İÇİN DİRENDİ

Şüphelinin, sahibi yurt dışında olan köydeki bir eve girip saklandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri şüpheliyi teslim olması için uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Saat 19.00'dan bu sabaha kadar direnen şüpheli, ikna çalışmaları neticesinde jandarma tarafından evden çıkarılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Isparta’da akılalmaz olay! Eski hükümlü evleri ateşe verdi: Teslim olmamak için böyle direndi
