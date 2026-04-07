Isparta’da akılalmaz olay! Eski hükümlü evleri ateşe verdi: Teslim olmamak için böyle direndi

Yalvaç'a bağlı Bağkonak köyünde biri boş 2 evde, dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken köydeki itfaiye aracı ile olay yerine sevk edilen Yalvaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bir ev kullanılamaz hale gelirken diğerinde de önemli hasar meydana geldi.