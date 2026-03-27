Isparta’da belediyede görevli Mehmet Akbıyık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, saat 08.00 sıralarında Isparta-Eğirdir Karayolu 104'üncü Cadde üzerindeki meydana geldi. Mehmet Akbıyık idaresindeki motosiklet ile İsmail C.M. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Akbıyık yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Akbıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Akbıyık'ın cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

BELEDİYE TAZİYE YAYINLADI

Üzücü haberin ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tazeye mesajı yayınladı. Başdeğirmen, "Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, kıymetli mesai arkadaşımız Mehmet Akbıyık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi. Akbıyık'ın ölümünün ardından mesai arkadaşları üzüntülerini dile getrdi.