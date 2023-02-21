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Giriş Tarihi: 21.2.2023 22:12

Isparta'da çarpışan iki otomobil uçuruma düştü: 2 ölü

Isparta-Antalya kara yolununda çarpışan iki otomobil yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

AA
Isparta’da çarpışan iki otomobil uçuruma düştü: 2 ölü

Salman Ünlüsoy (26) idaresindeki otomobil, Isparta-Antalya kara yolunun 20. kilometresindeki Dereboğazı mevkisinde Özkan Göçer'in (33) kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yolculardan Gamze Kılınç'ın (28) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye götürülen sürücü Göçer de ambulansta hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Ünlüsoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Isparta'da çarpışan iki otomobil uçuruma düştü: 2 ölü
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