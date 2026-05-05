Haberler Yaşam Haberleri Isparta'da dehşet: Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
Giriş Tarihi: 5.05.2026 14:52

Isparta'da dehşet: Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

Isparta'nın Senirkent ilçesinde tartıştığı arkadaşı V.Ç. (52) tarafından bıçaklanan Ali Uçan (45), hayatını kaybetti. Olaydan sonra jandarmaya teslim olan V.Ç. gözaltına alındı

DHA
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Senirkent'e bağlı Ortayazı köyünde meydana geldi. V.Ç. ile birlikte alkol aldığı arkadaşı Ali Uçan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası V.Ç., Uçan'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Ali Uçan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. V.Ç.'nin ise olayın ardından Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olduğu öğrenildi. Uçan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Ortayazı Mahallesi'nde toprağa verildi.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

