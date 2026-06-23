Isparta’da feci olay: İki genç araç içinde ölü bulundu!

23 Haziran saat 13.40 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyü mevkiinde park halindeki araçta iki kişinin hareketsiz halde bulunduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATLARINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri incelemelerde araç içerisinde bulunan kişilerin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede gençlerin isimlerinin Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan olduğu tespit etti. Olay yeri ekipleri tarafında yapılan ön incelemede, olay yerinde ve araç içerisinde ateşli silah ile kesici-delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir emareye rastlanmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki gencin kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Acı haberi alan aileleri gözyaşlarına boğuldu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör