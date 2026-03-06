Haberler Yaşam Haberleri Isparta'da feci olay: Tamirat sırasında fırlayan tekerlek canından etti! Talihsiz kadın uçuruma düşüp...
Giriş Tarihi: 6.03.2026 09:43 Son Güncelleme: 6.03.2026 09:48

Isparta'da feci olay: Tamirat sırasında fırlayan tekerlek canından etti! Talihsiz kadın uçuruma düşüp...

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tamirat sırasında yüksek basıncın etkisiyle yerinden fırlayan iş makinesinin tekerinin çarptığı Abide Çimenkaya (34), uçuruma düştü. Meydana gelen feci kazada talihsiz kadın hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Isparta’da feci olay: Tamirat sırasında fırlayan tekerlek canından etti! Talihsiz kadın uçuruma düşüp...
  • ABONE OL

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Eğirdir'e bağlı Aşağıgökdere köyü Akdereler mevkisinde meydana geldi. Abide Çimenkaya ile eşi Harun Çimenkaya (38), iş makinesinin patlayan lastiğinin tamiratı için araziye gitti. Çalışma sırasında yüksek basıncın etkisiyle yerinden fırlayan teker, Abide Çimenkaya'ya çarptı.

FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Savrulan Abide Çimenkaya, düştüğü yaklaşık 10 metrelik uçurumda hareketsiz kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Abide Çimenkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çimenkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eğirdir Kemik Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta'da feci olay: Tamirat sırasında fırlayan tekerlek canından etti! Talihsiz kadın uçuruma düşüp...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz