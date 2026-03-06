Isparta’da feci olay: Tamirat sırasında fırlayan tekerlek canından etti! Talihsiz kadın uçuruma düşüp...

FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Savrulan Abide Çimenkaya, düştüğü yaklaşık 10 metrelik uçurumda hareketsiz kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Abide Çimenkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çimenkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eğirdir Kemik Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.