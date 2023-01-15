Haberler Yaşam Haberleri Isparta'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 15.1.2023 23:11

Isparta'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hatalı sollama yapan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.

DHA
Isparta’da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Eğirdir-Konya karayolunun 15'inci kilometresi Mahmatlar köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Eğirdir istikametine giden Ahmet Çiçek (45) yönetimindeki 32 AAU 810 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen R.Ç. idaresindeki 20 HV 190 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin ön koltuğunda oturan şoförün babası Memiş Çiçek'in (71) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Ahmet Çiçek ile arka koltukta bulunan anne Perihan Çiçek ile minibüs sürücüsü R.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eğirdir savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından kazada ölen Memiş Çiçek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ile minibüs ise olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
Kutlu ana
Babacan'ın BAYKAR'ı hedef alan iftiralarına Haluk Bayraktar'dan çok net cevap: Dünyada böyle bir firma bulamazsınız
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’yi Enner Valencia ipten aldı! Gaziantep FK deplasmanında 3 puan Kanarya’nın…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Altılı masanın 'kaos' vaadinde yeni perde! Kılıçdaroğlu çok tartışılan sözlerle ilgili konuştu: Doğru, kriz çıkar
İyi Parti’deki kavganın şifreleri
Erdoğan, sivilliğinin zekâtını verse...
Bahçeli: "Lider ülke Türkiye" mutlaka gerçekleşecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA