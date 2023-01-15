Isparta’da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Eğirdir-Konya karayolunun 15'inci kilometresi Mahmatlar köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Eğirdir istikametine giden Ahmet Çiçek (45) yönetimindeki 32 AAU 810 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen R.Ç. idaresindeki 20 HV 190 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin ön koltuğunda oturan şoförün babası Memiş Çiçek'in (71) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Ahmet Çiçek ile arka koltukta bulunan anne Perihan Çiçek ile minibüs sürücüsü R.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eğirdir savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından kazada ölen Memiş Çiçek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ile minibüs ise olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.