Isparta’da kamyon takla attı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 17.12.2025 21:30

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrilerek takla attığı kazada sürücü yaralandı.

İHA
Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Isparta-Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus D. idaresindeki 32 ADJ 221 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Yunus D., kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

