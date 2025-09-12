Isparta’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza saat 20.00 sıralarında Yazısöğüt köyü 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı 3 No'lu nizamiye girişinde kaza meydana geldi. M.A.A. (20) idaresindeki araç, nizamiye önünde bulunan Uğur Aydoğdu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aydoğdu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Askeriyede yemekhane personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Aydoğdu'nun cenazesi, memleketi Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesine götürüldü. Aydoğdu, ikindi namazına müteakip Karşı Mahalle Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükkabaca Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.