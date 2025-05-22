Isparta’dan acı haber! Liseli Muhammed Yavuz kazada feci şekilde can verdi!

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris beldesi Deliktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B. yönetimindeki 42 BBF 253 plakalı motosiklet, belde çıkışında sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Hüseyin B. ile arkasında yolcu olarak bulunan Muhammed Yavuz yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, lise öğrencisi olduğu öğrenilen Muhammed Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin B. ise ilk olarak Eğirdir Devlet Hastanesi'ne, ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yavuz'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.