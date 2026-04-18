Ispata’da 16 yaşındaki Feyza’nın sır ölümü: Milli satranç sporcusu ve fen lisesi öğrencisiydi! Cansız bedeni...

Sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan Feyza Keskin, en son dün saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldü. Bu saatten sonra kendisinden haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda Keskin, gece saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberin ardından ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FEN LİSESİNE GİDİYORDU
Acı haberin ardından Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ''Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Feyza Keskin'in ölümü haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun'' ifadeleri yer aldı. Öğretmen sendikaları da Feyza'nın acı haberinin ardından başsağlığı yayınladı.
MİLLİ SPORCUYDU
Feyza Keskin'in satrançta A kategorisine kadar yükseldiği ve milli satranç sporcu olduğu öğrenildi. Üzücü haberin ardından Isparta Satranç İl Temsilciliği tazeyi mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi; "Isparta satranç ailemizin kıymetli ferdi, Milli Sporcumuz Feyza Keskin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı dileriz."
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından Feyze Keskin'in cenazesi Süleyman Demirel Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda ailesi tarafından teslim alındı. Burdur iline getirilen cenaze memleketi Kozluca Köyü mezarlığında ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.