Ispata’da 16 yaşındaki Feyza’nın sır ölümü: Milli satranç sporcusu ve fen lisesi öğrencisiydi! Cansız bedeni...

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda Keskin, gece saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberin ardından ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.