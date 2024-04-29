İsra Suresi 1. Ayet Okunuşu - İsra Suresi’nin 1. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

İsra Suresinde neler anlatıldığı, ne üzerine indiği hakkında fikir edinirken surenin ayetleri incelenirken tefsir ve mealleri oldukça önemlidir. En başından İsra Suresi hakkında bilgi edinirken mutlaka İsra Suresi 1. Ayet meali, anlamı, tefsiri ve Türkçe okunuşu başlıklarına detaylıca değinmek gereklidir.

İsra Suresi 1. Ayet Arapça Yazılışı

İsra Suresi 1. Ayet Okunuşu

İsra Suresinin 1. ayeti kerimesinin okunuşu şöyledir;

''Subhâne-lleżî esrâ bi'abdihi leylen mine-lmescidi-lharâmi ilâ-lmescidi-l-aksâ-lleżî bâraknâ havlehu linuriyehu min âyâtinâ(c) innehu huve-ssemî'u-lbasîr(u).''

İsra Suresi 1. Ayet Anlamı (Meali)

İsra Suresi 1. Ayeti kerimesinin Arapçadan dilimize meali şöyledir;

''Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.''

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İsra Suresi 1. Ayet Tefsiri

İsra Suresi Mekke döneminde inmiştir. 111 ayetten oluşan sure Kur'an-ı Kerim'in 17. Suresidir. İsmini ilk ayetinde geçen 'gece yürütmek' manasına gelen isra sözcüğünden almıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in hayatı sürecinde başına gelen mucizevi olaylardan biri de İsra hadisesidir. İsra, her türlü eksik sıfattan uzak olan Allah-u Teala (c.c)'nun Hz. Muhammed (s.a.v) peygamberimizi bazı ilahi gerçekleri, ispatları ve ibretleri göstermek için bir gece Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürmesidir.

Surenin 1. ayeti kerimesi Sübhan ile başlayarak kuluna lütufta bulunan yüce Allah'ın kullara ait olan her türlü eksiklik ve acizlikten uzak olduğuna, mucizevi yolculuğu Resulüne bir ikram olarak yaptırdığına işaret eder. Mescid-i Aksa çevresinin temiz ve bereketli kılınması ise hem manen hem de maddi anlamlar taşır. Allah-u Teala (c.c) o bölgeleri coğrafi açıdan verimli ve bereketli kılmış, oradan geçen ırmaklar bahşetmiştir. Manevi yönden anlamı ise Mescid-i Aksa çevresinde pek çok peygamber elçilik yapmış, çoğu bu bölgede vefat edip defnedilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in mucizevi bir yolla buraya getirilmesi bu yerin mübarek, feyzli ve mukaddes bir mekan olduğunu göstermektedir.