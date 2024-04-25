İsra Suresi 105-106. Ayet Okunuşu - İsra Suresi’nin 105-106. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

İsra Suresi'nin 105. ve 106. ayetleri, Kur'an'ın önemini ve faziletini anlatan çok önemli ayetlerdir. Bu ayetler hakkında birçok hadis rivayet edilmiştir. İsra suresi 105-106. ayet okunuşu ve tefsirini öğrenmek, her Müslüman için büyük bir kazanç olacaktır. İsra Suresi'nin 105-106. ayeti Türkçe anlamı ve meali konusunda, bu ayetlerin faziletleri hakkında rivayet edilen hadislerin senedi ve sıhhati hakkında bilgi edinmek için İslam alimlerine danışmak gerekir.

İsra Suresi 105-106. Ayet Arapça Yazılışı

İsra Suresi 105 ve 106. ayetlerin Arapça yazılışı şu şekildedir:

İsra Suresi 105. ve 106. Ayet Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

105. ayet: Ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezele, ve mâ erselnâke illâ mübeşşiran ve nezîrâ.

106. ayet: Ve kur'ânen faraknâhu li takraehü alennâsi alâ muksin ve nezzelnâhu tenzîlâ.

İsra Suresi'nin 105-106. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

105. ayet: Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik, o da (sana) yalnız gerçeği söyleyerek geldi; seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

106. ayet: Biz onu, insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık, peyderpey indirdik.

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İsra Suresi 105-106. Ayet Tefsiri

Kur'an'ın "gerçeğin bilgisi" olmasından maksat, onun yalnızca gerçeği, doğruyu içermesi; Allah'ın varlığı, birliği, aşkın sıfatları, peygamberlik ve âhiret hayatı gibi temel dinî akîdeleri, bütün ilâhî dinlerde ortak olan evrensel hakikatleri bildirmesidir. Âyet aynı zamanda Kur'an'ın da hak olduğunu, yani hem Allah'ın kelâmı olduğunda kuşku bulunmadığını, hem de ebedî olarak kalacak olan değişmez hakikat olduğunu, gerçeğin ortaya konması dışında başka bir amaçla indirilmediğini dile getirmektedir (Râzî, XXI, 67-68). Taberî'ye göre Kur'an'ın hak olarak indirilmesinden maksat, onun adalet ve insafı, güzel ahlâkı, iyi ve övgüye değer davranışları emretmesi; zulüm, haksızlık, kötü huy ve çirkin davranışları yasaklamasıdır (XV, 177).

Kur'an, Hz. Peygamber'e kırk yaşından itibaren yirmi üç seneye yakın bir sürede âyetler ve sûreler halinde kısım kısım indirilmiş; bu da Resûlullah'ın ilâhî tebliğleri insanlara zamana, zemine ihtiyaçlara ve şartlara göre yavaş yavaş, anlata anlata, hazmettirerek okuması, duyurması imkânını getirmiştir. Bu durum aynı zamanda müminlerin de ilâhî hükümleri merhale merhale, alışa alışa uygulamalarını sağlamıştır. Hatta içki yasağıyla ilgili âyetlerde olduğu gibi bazı âyetler, insanların doğal olarak birden terketmeleri mümkün olmayan kötü alışkanlıklarını, yanlış inanç ve telakkilerini zaman içinde terk etmelerini kolaylaştıracak bir süreçte indirilmiştir.