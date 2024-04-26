İsra Suresi 13. Ayet Okunuşu - İsra Suresi’nin 13. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

İsra Suresi, insanın doğru yolunu bulması, ahlaki değerlerine sadık kalması ve toplumsal adaleti sağlaması gerektiğine işaret eder. Aynı zamanda, ibadetin önemi ve ibadetin hayatın her alanına nasıl yansıtılması gerektiği konularına da değinir. İsra Suresi 13.ayet okunuşu, Türkçe anlamı ve meali toplumun sağlam bir temel üzerinde yükselmesine ve insanların birbirlerine karşı daha merhametli ve adil olmalarına katkıda bulunur.

İsra Suresi 13. Ayet Arapça Yazılışı

İsra Suresi 13. Ayet Okunuşu

Ve kulle insânin elzemnâ-hu tâira-hu fî unukı-hî ve nuhricu lehu yevme el kıyâmeti kitâben yelkâhu menşûren.

İsra Suresi 13. Ayet Türkçe Anlamı Ve Meali

Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana, açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız.

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İsra Suresi 13. Ayet Tefsiri

"Sorumluluk" diye çevirdiğimiz 13. âyetteki tâir kelimesi sözlükte "kuş" demek olup burada mecaz olarak sorumluluk anlamında kullanılmıştır. İslâm'dan önce Araplar, bir işi yapmanın hayırlı olup olmayacağını anlamak için bir kuşu salıverirlerdi. Kuşun sağ tarafa doğru uçması hayra, sol tarafa doğru uçması şerre işaret sayılırdı. Bu sebeple tâir kelimesi "şans, uğur, talih" anlamında da kullanılmaya başlandı. Buradan hareketle tefsirlerde tâir kelimesine "kader" mânası verildiği gibi, "hayır ve şer, mutluluk ve mutsuzluk, amel, rızık, yükümlülük" gibi değişik açıklamalar da getirilmiştir (bk. Kurtubî, X, 233-234). Bize göre bunlar içinde tercihe en uygun olanı "amel ve yükümlülük" anlamıdır; bunu "sorumluluk" diye ifade etmek daha uygun düşmektedir. Âyetin devamında gelen "kitap" yani amel defteri kavramı da bunu desteklemektedir. Buna göre herkes kendinden sorumludur; her insan yaptığı ile kendini bağlamış, sorumluluk altına girmiştir, sonucunu da önüne amel defteri konularak görecektir.