İsra Suresi 13. Ayet Okunuşu - İsra Suresi’nin 13. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

İsrâ olayı, İsrâiloğulları'nın kötülükleri sebebiyle uğradıkları iki büyük işgal ve yıkım, önemli bir kısmı Kur'an-ı Kerîm'den önceki ilâhî kitaplarda da bulunan temel dinî ve ahlâkî buyruklar, yeniden dirilmenin mümkün olduğu ve âhiret sorumluluğu surenin başlıca konularıdır. İsra Suresi 13. ayet okunuşu tüm islam alemi için aynıdır. İsra Suresi'nin 13. ayeti Türkçe anlamı ve meali kişilerin amellerinin kaydedildiği ve hesap vermek için kullanılacak olan bir kitabın varlığına işaret eder.

İsra Suresi 13. Ayet Arapça Yazılışı



İsra Suresi 13. Ayet Okunuşu

Ve kulle insânin elzemnâhu tâirahu fî unukıhî, ve nuhricu lehu yevmel kıyâmeti kitâben yelkâhu menşûrâ(menşûren).

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İsra Suresi'nin 13. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali

Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana, açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız.