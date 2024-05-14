İsra Suresi 16. Ayet Okunuşu - İsra Suresi’nin 16. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

İsra Suresi, ahlaki prensiplerden ibadet kurallarına kadar çeşitli konuları ele alırken, insan hayatına önemli dersler ve rehberlikler sunar. Bu sure, Müslümanlar için hem manevi bir kılavuz hem de günlük yaşamda uygulayabilecekleri prensipler sunan önemli bir metin olarak kabul edilir. İsra Suresi 16. ayet okunuşu, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve mealini bildiğimiz zaman İslam tebliği ve bu tebliğe karşı gelinmesi sonucu Allah'ın gazabını da anlayabiliriz.

İsra Suresi 16. Ayet Arapça Yazılışı

İsra Suresi 16. Ayet Okunuşu

Ve-iżâ eradnâ en nuhlike karyeten emernâ mutrafîhâ fefesekû fîhâ fehakka 'aleyhâ-lkavlu fedemmernâhâ tedmîrâ(n)

İsra Suresi 16. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına (itaati) emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz.