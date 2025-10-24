İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli çiftçiyi darbedip gözaltına aldı! "Vahşi saldırılar düzenleniyor"

"FİLİSTİNLİLERE KARŞI VAHŞİ SALDIRILAR DÜZENLENİYOR"

Necacire, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nehhalin kasabasında zeytin hasadı yapan Filistinlilere karşı "vahşi saldırılar" düzenlediğini, arazilerine erişimlerinin engellendiğini ve mahsullerin çalındığını ifade etti.

Filistin medyasında yayınlanan bir videoda, birkaç İsrail askeri ile Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, Filistinli çiftçiyi darb ederek yere attığı, yanındaki bir kadının ise çiftçiyi savunmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor.