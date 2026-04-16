İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda yeni gelişme: O terörist adliyeye sevk edildi!

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

12 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında teröristlerle bağlantısı olan, irtibat kuran toplam 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı olan teröristlerden Onur Çelik'in hastanedeki tedavi işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki şüpheli bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.