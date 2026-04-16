Haberler Yaşam Haberleri İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda yeni gelişme: O terörist adliyeye sevk edildi!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:40 Son Güncelleme: 16.04.2026 16:43

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen terörist Onur Çelik’in hastanedeki tedavisi tamamlandı. Gözaltındaki şüpheli bugün İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

  • ABONE OL

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Soruşturma kapsamında teröristlerle bağlantısı olan, irtibat kuran toplam 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaralı olan teröristlerden Onur Çelik'in hastanedeki tedavi işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki şüpheli bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA