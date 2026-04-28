İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda yeni gelişme: Tedavisi tamamlanan saldırgana tutuklama talebi!

Giriş Tarihi: 28.04.2026 14:51

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın çevresinde polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı sırasında çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Ahmet İmrak, tedavisinin ardından savcılıktaki ifadesi sonrası tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

7 Nisan'da Beşiktaş Levent'te İsrail Konsolosluğu'nunda bulunduğu binanın çevresinde polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Polis ekipleri ile saldırganlar arasında yaşanan çatışmada, 2 emniyet mensubunun yaralanmış, 1 saldırgan ölü, 2 saldırgan ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 18 şüpheliden 13'ü tutuklanmıştı. Saldırıda yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Onur Çelik, taburcu olmasının ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı olarak ele geçirilen Ahmet İmrak'in ise taburcu edildiği öğrenildi. Tedavisinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Ahmet İmrak, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
