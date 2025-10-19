İsrail Refah’ı vurdu: Ateşkes ihlal edildi

SİYONİST BAKANLARDAN "SAVAŞ" ÇAĞRISI

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Başbakan'a "orduya azami güçle Gazze'deki savaşa tamamen devam etmesi emri verme" çağrısı yaptı.

Ben-Gvir, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ve "İsrail'in güvenliği için bir tehlike olduğunu" ileri sürdü.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X sosyal medya platformundaki hesabından "savaş" ifadesinin yer aldığı tek kelimelik bir paylaşım yaptı.

Aynı şekilde İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek "güç ve demir duvarla" karşılık verilmesi gerektiğini savundu.