İsrail’de A Haber ekibine siyonist müdahale: Canlı yayında Türkiye’ye alçak tehdit!

İsrail'de sıcak bölgede görev yapan AHaber ekibi, sahada yaşadıkları müdahaleleri ve karşılaştıkları tehditleri kamuoyuyla paylaştı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgede görev yaptıkları sırada hem güvenlik güçleri hem de bazı siviller tarafından Türk karşıtlığı nedeniyle çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını belirterek yaşananları ayrıntılarıyla anlattı.
TÜRK GAZETECİLERE VATANDAŞLAR DA TEPKİ GÖSTERİYOR
Bölgede canlı yayın yaparken sırada kimlik kontrolü gerekçesiyle durdurulan Ahaber ekibi, yayın yapılmasını engellemeye yönelik girişimlerle karşı karşıya kaldı. Zaman zaman uzun süre bekletildiklerini ve çalışmalarını sürdürmekte zorlandıklarını ifade eden Kavasoğlu, bölgedeki gergin atmosferin sahada görev yapan gazetecilere de yansıdığını dile getirerek Türk basınına yönelik tepkilerin yalnızca güvenlik güçleriyle sınırlı kalmadığını söyledi.
"NE ZAMAN TÜRK DUYSALAR SORUN ÇIKIYOR"
Sahada karşılaştıklarını anlatan A Haber Programlar Müdürü Kavasoğlu, "Ne zaman Türk duysalar böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Bir sürü basın mensubu mümkünse çekim yapabilirken biz yapamıyoruz. dedi. Ben de 'Biz İran değiliz, aradaki farkın farkındasınızdır' diyerek cevap verdim. Bu durumda, yaşlı insanlara uzun yolda kalmamaya çok büyük bir risk ödemek zorunda kalacaksınız" ifadesini kullandı.
"SALDIRI İZLERİ ORTADAN KALDIRILIYOR"
Kavasoğlu ayrıca bölgede yaşanan füze saldırılarının ardından dikkat çeken bazı uygulamaları da anlattı. Saldırıların gerçekleştiği noktalarda kısa süre içinde çalışmalar yapıldığını belirten Kavasoğlu, bazı bölgelerde asfaltlama işlemleri gerçekleştirildiğini söyledi. Yapılan çalışmalarla birlikte saldırıların izlerinin kısa sürede ortadan kaldırıldığını ifade eden Kavasoğlu, bu işlemlerin yaklaşık 40 dakika gibi bir süre içinde tamamlandığını dile getirdi.