İsrail’in saldırısına sert tepki: Bu bir insan kıyımıdır

Siyonist rejimin hedef gözetmeden sivillere yönelik ağır saldırılarının insan kıyıma vardığını ifade eden AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, "İşgalci İsrail Gazze'de çocukları öldürürken bayram eden siyonistlere sesi çıkmayanları unutmadık. 16 yaşında çocuğu keyifle kurşuna dizerlerken bizim adi hümanistler neredeydiler?

1967 ÖNCESİ SINIRLARA ÇEKİLMELİ

75 yıldır büyük bir vahşet ve katliam ile Filistin'i işgal altında tutan İsrail, Filistin topraklarından bir an önce çekilerek 1967 sınırlarına dönmelidir. Masum insanların katili İsrail'in yaptıklarının aynısını yaşaman lazım. Siyonist terör rejimi istediğini öldürecek ama Filistin eli kolu bağlı seyredecek, istedikleri bu düzen asla olmayacak, İsrail'in hesabı görülecek. Vatanına sahip çıkan fetih ordusuna Rabbim yardım eylesin.

FİLİSTİN MESELESİ TÜM MÜSLÜMANLARIN MESELESİDİR

Filistin meselesi bütün İslâm'ın, bütün Müslümanların meselesidir. Gün, Filistin'e, İslâm'ın kutsal mabedi Mescidi Aksa'ya sahip çıkma günüdür. Bütün Müslümanlar katil rejimin hiçbir savaş hukuku gözetmeyen saldırılarına tepki göstererek, tek vücut olmalıdır. Yıllardır Filistinlileri dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nde ablukaya alarak, her türlü insan haklarını ayaklar altına alan İsrail'in bu ölçüsüz ve pervasız saldırıları bütün Müslümanları yaralamaktadır. Çebi,Siyonist rejimin baskı ve zulümlerine bütün Müslümanlar birleşerek artık 'dur' demelidir." açıklamalarında bulundu.