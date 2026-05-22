İsrail’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul’a geldi

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için teknelerle 44 ülkeden yola çıkan aktivistler, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayarak alıkonulmuştu. İçinde 78 Türk katılımcı bulunan aktivistleri taşıyan uçak, Ramon Havalimanı'ndan yola çıkarak, saat 17.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler, havalimanındaki pasaport kontrollerinin ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ÖMER ARSLAN, "BEN TÜRKÜM DEYİNCE DAHA ÇOK DÖVDÜLER. ACI ÇEKMEDİM BEBEKLERE YARDIM GÖTÜREMEDİĞİM İÇİN AĞLADIM"

İstanbul Hava limanına inen Sumud Filosunndaki aktivistlerden yaralı Ömer Arslan, "Dünyada çok ülke gezdim herkes insandı. Fakat İsrailllerin insan olmadığına şahitlik ettim. Dünyanın bu insan olmayan zalim ve gaddarları görmesi için bize saldıranların zalimliğini göstermek için saldırıya geçtiklerinde video çekip dünyaya yaydım. Bize plastik mermilerle ateş ediyorlardı. Mermiler demirleri eğiyordu. Bende videoyu çekip dünya insanlarına bu insan olmayan varlıkların eziyetini gösterdim. Beni yakalayıp ayaklarıma ateş ettiler. Önce 4 kişi başımı tutup betona ve duvara vurmaya başladı. Daha sonra ben Türküm dediğimde 8 kişi birden daha çok dövmeye devam etti. Yapılan işkencelerden acı duymadım. Sadece bebeklere ve işkence altındaki insanlara ulaşamadığımız için yardıma gidemediğimiz için ağladım yüreğimde acı hissettim. O an Gazzede yıllardır açı çeken ve işkence görenleri düşünüp ağladım.Filoda yüzlerce dünya insanı vardı. Hepsi İsrail zulmünü protesto için vardı. İsrailler insanlıktan korktular." dedi.