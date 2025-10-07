İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler ilk duygularını A Haber’e açıkladı: Asıl kahramanlar Gazzeliler

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yol alan Küresel Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan 15 Türk aktivisti taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.
Türk aktivistler İstanbul'da aileleriyle buluştu!
Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na 16.35'te hareket eden THY uçağı, saat 18.50'de havalimanına ulaştı. İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan aktivistler, ilk duygularını A Haber'e açıkladı.
"AKDENİZ'İN ORTASINDA BİZİ KORSAN GİBİ KAÇIRDILAR"
Türk aktivistlerden Hakan Şimşek, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Orada hapishanedeyken onca sıkıntının içerisinde bizi gece gündüz bırakmayan Dışişleri Bakanlığımızın temsilcilerine, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ve Ürdün'deki büyükelçimize çok teşekkür ediyorum." dedi.
İsrail askerlerinin kendilerine terörist muamelesi yaptığını söyleyen Şimşek, "Akdeniz'in ortasında korsan gibi insan kaçırdılar. Adeta silahlı terör örgütüne karşı yürütülen bir terör operasyonu gibi düzenlediler. Bunu yaparken de ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Çok korkak, beceriksizler. 9 saat bize yetişemediler. 9 saat sonra önümüzü kesmeyi başardılar. Ama yarım saat korkularından tekneye çıkamadılar. Teknemizi batırmaya çalıştılar." diye konuştu.
"ODAMIZA GECE VAKTİ BASKIN DÜZENLEDİLER"
Başka bir Türk aktivist ise yaptığı açıklamada, "Asker teknemize girdiklerinde hiçbirinin yüzüne bakmadım, konuşmadım. Soykırımcı yapının ne kadar çirkin bir yapı olduğunu gözlemleme fırsatımız oldu. Hapishanede gece baskınları düzenlediler. Greta Thunberg ile aynı koğuştaydım. Koğuşta sadece 8 kadındık. Bir gece yarısı 20 tane askerle odamıza gece vakti baskın düzenlediler. Orada bebekler parçalanırken bunların hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı.
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da!