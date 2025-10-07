İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler ilk duygularını A Haber’e açıkladı: Asıl kahramanlar Gazzeliler

"AKDENİZ'İN ORTASINDA BİZİ KORSAN GİBİ KAÇIRDILAR"

Türk aktivistlerden Hakan Şimşek, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Orada hapishanedeyken onca sıkıntının içerisinde bizi gece gündüz bırakmayan Dışişleri Bakanlığımızın temsilcilerine, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ve Ürdün'deki büyükelçimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

İsrail askerlerinin kendilerine terörist muamelesi yaptığını söyleyen Şimşek, "Akdeniz'in ortasında korsan gibi insan kaçırdılar. Adeta silahlı terör örgütüne karşı yürütülen bir terör operasyonu gibi düzenlediler. Bunu yaparken de ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Çok korkak, beceriksizler. 9 saat bize yetişemediler. 9 saat sonra önümüzü kesmeyi başardılar. Ama yarım saat korkularından tekneye çıkamadılar. Teknemizi batırmaya çalıştılar." diye konuştu.