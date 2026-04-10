İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" tüm yurtta protesto edildi

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Filistin Genç İnisiyatifi Başkan Vekili Mustafa Boynaz, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve hukuk ihlali olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa'nın 41 gün ibadete kapatılmasının da İslam'a ve Müslümanların izzetine yönelik bir saldırı olduğunu ifade eden Boynaz, şöyle konuştu:

SOYKIRIMIN ACISI VİCDANLARDA

"Siyonist İsrail rejimi tarafından, Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır. 165 İranlı öğrencinin, siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarssa da bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz sesleri bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir." dedi. Grup, açıklamanın ve yapılan duanın ardından dağıldı.