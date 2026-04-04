İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi

Taksim Camisi önünde cuma namazının ardından ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık, "İşgale son", "Esirlere özgürlük", "Mescid-i Aksa ablukasına hayır" yazılı pankart açarak İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Mehmet Ali Arslan, Filistin halkının 2 yıldır soykırıma uğradığını, bütün liderlerinin ve komutanlarının şehit edildiğini, buna rağmen Hamas'ın direnişini sürdürdüğünü söyledi.

Dünyanın her yerinde İsrail'in soykırımının protesto edildiğini belirten Arslan, "İsrail'in kendi varlığı zaten problemli. Bir işgal devleti. İdam yasası, öyle bir yasa ki sadece Filistinlilere özel çıkartılıyor. Siz bir cinayet işlediğinizde Filistinliyseniz idama götürüleceksiniz, aynı cinayeti İsrailli işlerse ona böyle bir ceza söz konusu değil." dedi. Yazar Zehra Türkmen ise insanlığın vicdanını haykırmak, sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

İsrail'in kadın, çocuk ayrımı yapmadan herkesi katlettiğini vurgulayan Türkmen, "Katledemedikleri kardeşlerimizi zindanlarda tutuyorlar. Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda direnen insanlar, 'savaş esiri' statüsünde değerlendirilmektedir. Özellikle Cenevre sözleşmesinde savaş esirlerine nasıl davranılması gerektiği açıkça ifade edilmektedir. Bir savaş esiri, keyfi şekilde asla yargılanamaz. Bir savaş esiri, işkenceye maruz bırakılamaz. Bu sözleşmeye göre, bir savaş esiri asla idam edilemez" diye konuştu.