Haberler Yaşam Haberleri İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır? | MİLYONER 1 MİLYON TL'LİK SORU
Giriş Tarihi: 5.11.2023 23:25 Son Güncelleme: 5.11.2023 23:25

İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır? | MİLYONER 1 MİLYON TL'LİK SORU

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 5 Kasım 2023 Pazar günü ekrandaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmada 5 Milyon Türk Lirası büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar doğru seçeneği bilmeye çalıştı. Öte yandan az önce Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan soru ve cevabı.

İsrail’in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır? | MİLYONER 1 MİLYON TL’LİK SORU

5 Kasım 2023 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (5 KASIM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;



SORU: İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?



SEÇENEKLER

A- Hulk posteri
B- Karpuz dilimi
C- Kırmızı karanfil
D- Sedir ağacı dalı


.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır? | MİLYONER 1 MİLYON TL'LİK SORU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA