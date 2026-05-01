İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı protesto edildi!

AYDIN

Aydın'ın Efeler ilçesinde de Ramazan Paşa Camisi önünde bir araya gelen Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıdı.

Grup adına konuşma yapan Filistin'e Destek Platformu İl Başkanı Muhammed Çöl, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince uluslararası sularda yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Gruptakiler açıklamanın ardından dua etti.

Programa AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.

ANTALYA

Antalya'da, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Cuma namazının ardından, Antalya Kudüs Platformu öncülüğünde Muratpaşa Camisi'nin avlusunda düzenlenen protestoda, vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Platform Başkanı Alparslan Arslan, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırısı nedeniyle 180 arkadaşlarının tutuklandığını belirterek, "Tutuklananlar arasında Türkiye'den arkadaşlarımız var, geriye kalan teknelerimiz yollarına devam ediyor. Daha önce filoda 43 tekne vardı ve bu teknelerimizi zar zor engelleyebilmişlerdi. İsrail'in yardımlarımızı engelleme gayret ve çabalarını sonlandıracağız." dedi.

Platform üyesi Hasan Çaylak da dünyanın, işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit olduğunu kaydetti.

RİZE

Rize'de, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Turhan Ali Aycan, Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail güçlerinin korsan saldırısına ve hukuksuz müdahalesine maruz kaldığını söyledi.

Gece saatlerinde sivil yardım gemilerine yapılan müdahalenin, uluslararası hukuk ve seyrüsefer özgürlüğü ihlali olduğunu belirten Aycan, "Hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu eylem, sadece gemilere ve aktivistlere değil, küresel vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmış bir saldırıdır." dedi.

Açıklamanın ardından dua edildi.

ORDU

Ordu'da İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Ordu İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uçar, "Bizler Türkiye'nin meydanlarından ilan ediyoruz, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz. Zulmünüz arttıkça zevaliniz de yaklaşıyor. Gazze özgür olana dek, son kirli siyonist postalı o kutsal topraklardan çekilene dek susmayacağız, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.