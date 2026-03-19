İsrail'in Mescid-i Aksa zulmü İstanbul'da protesto edildi

İstanbul'un selatin camilerinden Fatih Camii'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını protesto etti. Cami avlusunda bir araya gelen İHH, Özgür-Der, Filistin'e Destek Platformu ve İslami Dayanışma Platformu üyeleri, "Aksa'ya sahip çık" ve "Katil İsrail Mescid-i Aksa'dan elini çek" yazılı pankartlar açtı.

DÜNYA KÜRESEL ŞANTAJ SARMALININ GÖLGESİNDE

Grup adına basın açıklamasını okuyan Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, İslam dünyasının kalbinin kanadığını ifade ederek, "İlk kıblemize zincirler vuruluyor ve modern dünya, tarihin en büyük inanç ve yaşam hakkı ihlaline, küresel bir şantaj sarmalının gölgesinde seyirci kalıyor" ifadelerini kullandı.

1967'DEN BERİ İLK KEZ YAŞANIYOR

Basın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi: "İşgalci İsrail rejimi, tam 18 gündür Mescid-i Aksa'nın kapılarını asıl sahibi olan Müslümanlara tamamen kapatmış durumdadır. Kudüs Valiliği ve Filistinli yetkililerin de vurguladığı üzere, bu denli uzun süreli ve kapsamlı bir kapatma dalgası 1967'den bu yana ilk kez yaşanmakta ve son derece tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir.

TÜM İNSANLIĞA KARŞI BİR TERÖR EYLEMİDİR

Ramazan ayının bu en yoğun, maneviyatın en zirve yaptığı günlerde Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurulması, namaz kılanların darp edilmesi ve Harem-i Şerif'in postallarla çiğnenmesi, sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığın ortak hukuki ve ahlaki değerlerine karşı girişilmiş bir terör eylemidir. İbadeti yasaklayarak bir halkın ruhunu hapsetmeye çalışan bu girişim, insanlık tarihinin kara sayfalarına bir utanç vesikası olarak geçecektir."