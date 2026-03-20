İsrail’in Mescid-i Aksa zulmüne protesto

İstanbul'un selatin camilerinden Fatih Camii'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını protesto etti. Cami avlusunda bir araya gelen İHH, Özgür-Der, Filistin'e Destek Platformu ve İslami Dayanışma Platformu üyeleri, "Aksa'ya sahip çık" ve "Katil İsrail Mescid-i Aksa'dan elini çek" yazılı pankartlar açtı. Basın açıklamasını okuyan Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, İslam dünyasının kalbinin kanadığını ifade ederek, "İşgalci İsrail rejimi, tam 18 gündür Mescid-i Aksa'nın kapılarını asıl sahibi olan Müslümanlara tamamen kapatmış durumdadır. İlk kıblemize zincirler vuruluyor ve modern dünya, tarihin en büyük inanç ve yaşam hakkı ihlaline, küresel bir şantaj sarmalının gölgesinde seyirci kalıyor" dedi.

