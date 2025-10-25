Haberler Yaşam Haberleri İsrailli yetkili duyurdu: Mısırlı ekiplerin yardımcı olmak amacıyla Gazze’ye girişine izin verildi!
Gazze’de kalıcı barışın sağlanması adına rehine takasına yönelik ilk niteliğinde bir adım atıldı. İsrailli bir yetkili Hamas’tan teslim alınması beklenen 13 rehinenin cansız bedenlerine ulaşılmasına yardımcı olmak için bölgeye girişine izin verildiğini açıkladı. Öte yandan, Mısır’ın yardım sağlama talebinin İsrail’in siyasi kadrosu tarafından desteklendiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde kalıcı barışın sağlanmasını hedefleyen barış planı kapsamındaki rehine takasına yönelik ilk niteliğinde bir adım atıldı.

İsrailli bir yetkili, Hamas'tan teslim alınması beklenen 13 rehinenin cesedine ulaşılmasına yardımcı olması için Mısır'dan bir uzman ekibin beraberindeki çeşitli kazı araçları ve teçhizatla bölgeye girişine izin verildiğini açıkladı. Yetkili, Mısır'ın yardım sağlama talebinin İsrail'in siyasi kadrosu tarafından desteklendiğini bildirdi.



İSRAİL DAHA ÖNCE İZİN VERMEMİŞTİ

İsrail, bugüne kadar başka ülkelerden ekiplerin bölgeye girmesine izin vermemiş, Hamas'ın İsrailli rehinelerin cesetlerini kendi başına çıkarabileceğini öne sürmüştü. Hamas, daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle bazı rehinelerin enkaz altında veya yer altı tünellerinde kaldığını belirtmişti.

Rehineleri çıkarmak için gerekli teçhizat ve kazı araçlarının eksik olduğuna da dikkat çekmişti. Açıklamalarda, rehinelerin cesetlerine ulaşılmasında yaşanacak herhangi bir gecikmeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin sorumlu olacağı belirtilmişti.

