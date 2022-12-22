İŞSİZLİK MAAŞI BELLİ OLDU! Yeni zamla 2023 işsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni İşsizlik maaşı miktarı için geri sayım sona erdi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. 2023 Asgari ücret zammı ile beraber bu ödenek de yeniden hesaplanacak. Peki, asgari ücret miktarının göz önüne alınarak 2023 işsizlik maaşı zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 yılı işsizlik maaşı zam oranı ve tüm detaylar…
EN DÜŞÜK EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor.
2023 YENİ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 asgari ücretini şu şeklide açıkladı:
"Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL."
%54,66 oranındaki zam işsizlik maaşını da etkiledi.
1986 TL işsizlik maaşı alan vatandaş için yeni yıldaki maaş, 2023 asgari ücret zammı yüzde 50 civarı olması dolayısıyla 3000 TL civarı olacak. Diğer tutarlar ise şu şekilde olacak;
İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİYOR?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.