Yeni asgari ücret zammıyla beraber gözler işsizlik maaşı üzerindeki artış oranına çevrilecek. Kişilerin işsiz kaldıkları sürede sağlanmakta olan bu ödenek için bilindiği üzere en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizin ödenmiş olması gerek görülür. Bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar "2023 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı hesaplama ekranı ve detaylar...