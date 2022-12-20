Haberler Yaşam Haberleri İşsizlik maaşı hesaplama 2023 - Ocak zammıyla İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 10:46 Son Güncelleme: 20.12.2022 10:46

İşsizlik maaşı hesaplama 2023 - Ocak zammıyla İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

İşsizlik maaşı zammı bugün gelen asgari ücret açıklamasıyla gündemdeki yerini aldı. Kişilerin çalışmadıkları süre içerisinde yaşamını idame ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet tarafından verilir ve verilen bu tutar, asgari ücret ile hesaplanmaktadır. Hal böyleyken asgari ücrete uygulanan zam oranıyla beraber bu tutar da değişkenlik gösteriyor. Peki, Ocak 2023 zammıyla İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? İşte işsizlik maaşı hesaplama ekranı ve detaylar...

İşsizlik maaşı hesaplama 2023 - Ocak zammıyla İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni asgari ücret zammıyla beraber gözler işsizlik maaşı üzerindeki artış oranına çevrilecek. Kişilerin işsiz kaldıkları sürede sağlanmakta olan bu ödenek için bilindiği üzere en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizin ödenmiş olması gerek görülür. Bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar "2023 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı hesaplama ekranı ve detaylar...

İşsizlik Maaşı Şartları Ve Hesaplama Ekranı 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır, Alma Koşulları Neler, Kimler Alabilir?

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA 2023

İşsizlik maaşı hesaplama işlemi sigortalı bir işçinin son dört aylık prime esas kazançları göz önünde bulundurularak, günlük Ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. Öte yandan işsizlik maaşı damga vergisi haricinde bir vergi ya da kesintiye tabi tutulmamaktadır.

İşsizlik Maaşı Şartları Ve Hesaplama Ekranı 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır, Alma Koşulları Neler, Kimler Alabilir?

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

  • Kendi isteği dışında, herhangi bir kusuru olmadan işten ayrılmak zorunda kalma,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İşsizlik Maaşı Şartları Ve Hesaplama Ekranı 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır, Alma Koşulları Neler, Kimler Alabilir?

İşsizlik Maaşı Başvuru Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı başvuru ekranına e devlet ekranından ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak işsizlik maaşı ödeneği için başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin Tıklayınız

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İşsizlik maaşı hesaplama 2023 - Ocak zammıyla İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
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