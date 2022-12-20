Yeni asgari ücret zammıyla beraber gözler işsizlik maaşı üzerindeki artış oranına çevrilecek. Kişilerin işsiz kaldıkları sürede sağlanmakta olan bu ödenek için bilindiği üzere en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizin ödenmiş olması gerek görülür. Bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar "2023 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı hesaplama ekranı ve detaylar...
İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA 2023
İşsizlik maaşı hesaplama işlemi sigortalı bir işçinin son dört aylık prime esas kazançları göz önünde bulundurularak, günlük Ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. Öte yandan işsizlik maaşı damga vergisi haricinde bir vergi ya da kesintiye tabi tutulmamaktadır.
İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir?
İşsizlik Maaşı Başvuru Nasıl Yapılır?
İşsizlik maaşı başvuru ekranına e devlet ekranından ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak işsizlik maaşı ödeneği için başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
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