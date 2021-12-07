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Giriş Tarihi: 7.12.2021 09:41 Son Güncelleme: 7.12.2021 09:42

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ödeneği başvuru şartları

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ödeneği başvuru şartları

İnsanların hayatlarındaki en önemli şeylerin başında hiç şüphesiz para gelir. Kişilerin para sahibi olabilmeleri içinse çalışmaları gereklidir. İnsanlar hayatlarını idame edebilmek için paraya ihtiyaç duyarlar. Parayı ise bir işte çalışarak elde ederler. Ancak bazı durumlarda kişiler işsiz kalabilirler. İşsiz kalan kişilere İŞKUR tarafından işsizlik ödeneği denen bir maaş verilir. Bu maaş işsiz kalan herkesin ilgi odağındadır. Ancak İŞKUR her işsiz kalan kişiye bu ödeneği sağlamaz. İşsizlik maaşı alabilmek için bazı şartlar vardır. Peki işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvurusu yapacak kişilerin ihtiyacı olan belgeler nelerdir? İşte tüm detaylar...

Para kazanmak dünyanın dört bir yanında da önemlidir. Kişiler para kazanabilmek için çeşitli işler yaparlar. İşsiz kalan kişiler ise paraları olmadığı için para kazanabilmenin yollarını araştırırlar. İşsiz kalan bazı insanlara bir süreliğine İŞKUR tarafından işsizlik ödeneği ödenmektedir. İşsizlik maaşı denen bu para maalesef her işsiz kalan kişiye ödenmez. İşsizlik maaşı alabilmek için bazı şartlar vardır. Ve işsizlik maaşı direkt alınan bir şey değildir. Bu maaşı alabilmek için kişilerin bazı belgelere sahip olmaları gereklidir. İşsiz kalan kişiler internet üzerinde sık sık nasıl işsizlik maaşı alabileceklerini araştırmaktadırlar. İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan tüm her şey bu yazıda. İşte ayrıntılar...

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsiz kalan neredeyse her insanın isteği işsizlik maaşı almaktır. Çünkü işsizlik maaşı hiç değilse yeni iş alana kadar kişilerin hayatlarını idame edebilmelerinde yardımcıdır. İşsizlik maaşı almak sanıldığı kadar basit değildir. Kişilerin işsizlik maaşı almaya uygun olup olmadıkları çok önemlidir. İşsizlik ödeneği işsiz kalan her bireye verilmez. İşsizlik maaşı alabilmek için belirli adımlara uymak gereklidir. İşsiz kalan kişilerin araştırdıkları işsizlik maaşını alabilmek için ilk yapmak gereken başvuruda bulunmaktadır. Eğer işsizlik maaşı almak isteniyorsa kişinin uygun bir şekilde işsizlik maaşı başvurusunda bulunması gereklidir. İşsizlik maaşının alınabilmesi için izlenilmesi gereken adımlar şunlardır:

  • İşsizlik maaşı başvurusu yapmak
  • İşsizlik maaşı başvurusu yaparken bu başvuru için gereken tüm belgelerin olması gereklidir.
  • Aynı zamanda işsizlik maaşından yararlanabilmek için kişinin buna uygun olması gereklidir.
  • İşsizlik maaşı başvurusu olumlu sonuçlanırsa kişi işsizlik maaşını belli bir süre alabilir.
İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl ve Nereden yapılır? İŞKUR İşsizlik Ödeneği Maaşı Başvuru Adımları

İşsizlik Maaşı Başvuru Şartları

Kişilerin hayatlarındaki her şey paraya bağlıdır. Bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey de paradır. Bundan dolayı her insan kendi parasını kazanmaya çalışır. Kişilerin para kazanabilmelerinin yolu işte çalışmaktır. Herhangi bir işte çalışarak kişiler kendi paralarını kazanabilirler. Bazı durumlarda ise insanlar işsiz kalabilir. İşsiz kalan kişiler ise yeni bir iş bulana kadar işsizlik maaşından yararlanmak isterler. İşsizlik maaşı İŞKUR tarafından işsiz kalan kişilere verilmektedir. Çok fazla bir miktarda olmasa da yeni bir iş bulana kadar kişilerin hayatlarını idame edebilmelerine yardım eder. İşsizlik maaşı almak isteyen kişiler öncelikle işsizlik maaşına başvurmalılardır. İşsizlik maaşına başvurabilmek için de kişilerin bazı şartları taşıyor olmaları gereklidir. Aksi takdirde kişiler işsizlik maaşından yararlanamazlar. İşsizlik maaşına başvurmak isteyen kişiler tarafından bu şartlar araştırılmaktadır. İşsizlik maaşı alabilmek için İŞKUR resmi sayfasında yayınlanmış şartlar şunlardır:

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak
İşsizlik maaşı başvurusu ne zaman sonuçlanır? İşsizlik maaşı başvuru sonucu kaç günde belli olur?

İşsizlik Maaşı Başvuru Belgeleri

İŞKUR tarafından ödenen işsizlik ödeneği çoğu insan tarafından bilinmektedir. Bundan dolayı insanlar işsiz kaldıklarında bu ödenekten yararlanmak isterler. Ancak işsizlik maaşı herkes tarafından alınamaz. İşsizlik maaşı almak için ilk olarak başvuruda bulunmak gerekir. İşsizlik maaşı alabilmek için başvuru yapacak kişilerin yukarıdaki paragrafta bulunan şartları taşıyor olmaları gereklidir. Aynı zamanda işsizlik maaşı başvurusu yapacak kişilerin bazı belgelere sahip olmaları gereklidir. İşsizlik maaşı almak isteyen kişiler tarafından araştırılan bu belgeler İŞKUR resmi sayfasında şunlar olarak belirtilmiştir:

  • Nüfus Cüzdanı
  • İşten Ayrılış Bildirgesi
  • İşsizlik Maaşı Dilekçesi
  • İşsizlik Maaşı Başvuru Formu
İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Evrak Listesi ve Başvuru Formu: İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

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İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ödeneği başvuru şartları
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