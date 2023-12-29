Haberler Yaşam Haberleri İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU 2024? Yeni asgari ücretle işsizlik maaşına yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:00 Son Güncelleme: 29.12.2023 10:00

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU 2024? Yeni asgari ücretle işsizlik maaşına yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu?

Asgari ücrete zammında nihai sonuç belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret maaşının 17 bin 2 TL olduğunu açıkladı. Milyonlarca çalışanı etkileyecek olan asgari ücret zammı açıklanırken, bir yandan da işsizlik maaşı merak konusu oldu. İşsizlik maaşında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları baz alınıyor. Bu ödenek en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar olabiliyor. Peki, Yeni asgari ücretle işsizlik maaşına yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU 2024? Yeni asgari ücretle işsizlik maaşına yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı 2024 asgari ücret ile belli oldu. 2023 Temmuz zammı sonrası en düşük 5 bin 325 TL, en fazla 10 bin 650 TL olan işsizlik maaşı, asgari ücrete yapılan zam sonrasında değişti. Gerekli kriterleri yerine getiren bir vatandaş en az 180 gün işsizlik maaşı alabiliyor. Peki, 2024 İşsizlik maaşı ne kadar oldu, asgari ücret ile yüzde kaç zam geldi? İşsizlik maaşı alma şartları ve başvuru koşulları!

İŞSİZLİK MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

İşsizlik maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlendi.

2023 işsizlik ödeneği taban tutarı 5.365 TL, tavan tutarı 10.731 TL olarak uygulanıyordu. Asgari ücret zammı sonrası bu rakamlar taban için 7.993 TL, tavan için 15.989 TL olarak uygulanacak. Bu rakamlardan damga vergisi kesintisi yapılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşı başvuru şartları

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda İŞKUR'un internet adresinden yapılabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik maaşının süresi hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU 2024? Yeni asgari ücretle işsizlik maaşına yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu?
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