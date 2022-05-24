İşsizlik Maaşı Şartları - İşsizlik Maaşı Alma Şartları Ve Koşulları Nelerdir, Kimler Alabilir?

Devlet tarafından verilen işsizlik maaşını alabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. Bu nedenle pek çok insan işsizlik maaşı koşulları hakkında çeşitli araştırmalar yapıyor. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde belirtilen işsizlik maaşı şartları ile tüm süreç açık bir şekilde saptanıyor. Sizin için konuyla ilgili bilmeniz gereken tüm detayları derledik. Gerekli bilgiler, yazımızın devamında sizinle.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

İşsizlik maaşı için gerekli şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olmak,

Hizmet akdinin sona ermeden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshi öncesinde son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshi sonrasındaki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

Bunların yanı sıra şu koşullara da dikkat etmek gerekiyor:

Hizmet akdinin feshedilmesinin ardından gelen 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvuru yapılması gerekiyor. İşsizlik maaşı başvurusunu dilerseniz İŞKUR'un internet sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Mücbir sebepler dışında, 30 gün içerisinde başvurulmazsa, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden de düşülüyor.

İşsizlik maaşının ödenebilmesi için, sigortalı işsizlerin iş almaya hazır bir durum içerisinde olması gerekiyor. Çünkü işsizlik maaşı başvurusu ile bireyin iş arayan kaydı da yapılıyor ve güncelleniyor. Bu sayede işsiz bireylerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinden faydalanmaları da sağlanıyor.

Yeni bir işe girilmesi durumunda ya da emekli aylığının bağlanması sonucunda işsizlik maaşı kesiliyor.

İşsizlik maaşından yararlanır iken, süre dolmadan tekrar işe girilmesi durumunda ve işsizlik maaşından yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması durumunda kişi, önceden hak ettiği işsizlik maaşından, süresi doluncaya kadar yararlanmaya devam edebiliyor.

İşsizlik Maaşı ile Sunulan Diğer Hizmetler Nelerdir?

İşsizlik maaşı ile şu imkanlar da kişilere sunuluyor:

Genel sağlık sigortası primleri

Yeni bir iş bulma

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimleri

İşsizlik Maaşının Süresi Ne Kadardır?

Hizmet akdinin feshinden önceki 3 yıl içerisinde:

600 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre içerisinde işsizlik maaşı veriliyor.