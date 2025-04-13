5 yıldır aranan şüpheli Kadıköy’de yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 5 yıldır aranan H.C.K.'nin Kadıköy'de olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ekipler H.C.K.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 'Dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 7 aranması olduğu belirlendi. Şüpheli hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, şüphelinin 2020'den bu yana arandığı da öğrenildi.Hükümlü H.C.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.