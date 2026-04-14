İstanbul açıklarında 200 kilo skunk ele geçirildi

Kırklareli ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda Karadeniz'de uyuşturucu kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı. İstanbul açıklarında yakalanan bir teknede gizlenmiş halde 200 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz ile hem karada hem de denizde uyuşturucuyla mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.