İstanbul Adalet Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul Adalet Sarayı'nda 'Geçmişten günümüze yargı giysileri' sergisi 2022 yılında açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ocak ayında serginin müze haline getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunduğu talep Mart ayında kabul edildi. Böylelikle 'Geçmişten günümüze yargı giysileri sergisi', İstanbul Adalet Müzesi oldu.

YARGI TARİHİ İÇİN ÖZEL MİRAS

Müzede, Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze kadar yargı mensuplarının giydiği giysiler, daktilolar ve Sultanahmet Adliyesi'nden getirilen tarihi duruşma salonu sergileniyor. Müze ziyaretçilerine ücretsiz şekilde hizmet veriyor. Müzede yer alan giysilerin tasarımını ve fikir sahipliğini İstanbul 1. Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri müdürü Esin Öney yaptı.

KÜLTÜREL MİRAS GÖRÜNÜR KILINIYOR

Yapılan çalışmayla yargı mensuplarının giyisilerinin önemi, yargının görünmeyen kültürel mirası bu sayede görünür kılınması hedefleniyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan çizgide adaletin nasıl sadeleşerek güçlendiği giysilerle ortaya konuluyor.