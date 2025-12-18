İstanbul Adalet Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul Adalet Sarayı'nda 2022 yılında açılan "Geçmişten günümüze yargı giysileri" sergisi, İstanbul Adalet Müzesi olarak ziyarete açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ocak ayında serginin müze haline getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunduğu talep Mart ayında kabul edildi. Böylelikle 'Geçmişten günümüze yargı giysileri sergisi', İstanbul Adalet Müzesi oldu. Müzede, Osmanlı döneminden günümüze kadar yargı mensuplarının giydiği giysiler, kullanılan daktilolar ve Sultanahmet Adliyesi'nden getirilen tarihi duruşma salonu sergileniyor. Müze ziyaretçilerine ücretsiz şekilde hizmet veriyor. Müzede yer alan giysilerin tasarımını ve fikir sahipliğini İstanbul 1. Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri müdürü Esin Öney yaptı.