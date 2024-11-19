İstanbul Amasya Arası Kaç Km? Amasya İstanbul Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Amasya ise Anadolu'nun kuzeyinde, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan şirin bir şehirdir. Ferhat ile Şirin'in efsanesine ev sahipliği yaptığına inanılan bu kent, Yeşilırmak kıyısında sıralanan Yalıboyu evleriyle geçmişin zarafetini bugüne taşır. Antik dönemlerden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar birçok farklı medeniyetin izlerini taşır.İstanbul Amasya arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular bu medeniyetlerin bıraktığı izleri görmek isteyen kişilerin sorduğu sorular arasındadır.

İstanbul Amasya Arası Kaç Km?

İstanbul ile Amasya arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 680 kilometredir. Bu iki şehir arasındaki yolculuk, Marmara Bölgesi'nin hareketliliğinden Karadeniz'in doğal güzelliklerine kadar farklı manzaralar sunar.

Amasya İstanbul Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bu iki şehir arasındaki yolculuk, kara yoluyla ortalama 8 ila 9 saat arasında sürmektedir. Yolculuğun süresi, tercih edilen güzergaha, hava koşullarına ve mola sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kendi aracınızla veya otobüsle bu yolculuğu yapmayı tercih ederseniz, bölgedeki birçok yerleşim yerini görme fırsatınız olur. Uçakla seyahat etmek isteyenler için ise İstanbul'dan Amasya'ya direkt uçuş bulunmamakla birlikte, Samsun veya Merzifon Havalimanı'na yapılan uçuşlar tercih edilebilir. Bu durumda uçuş süresi yaklaşık 1 saat 15 dakika olup, havaalanından Amasya merkeze ek bir ulaşım süresi eklenir.