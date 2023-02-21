İstanbul Anadolu Adliyesi’nden tam destek! 10 savcı daha Hatay’a uğurlandı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yüzyılın felaketinde depremden etkilenen 11 ilde birçok bina yıkıldı, binlerce insan enkaz altında kaldı. Yaşanan felaketin ardından Hatay'da da dün akşam saatlerinde 6,6 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Türkiye'nin tek yürek olduğu bugünlerde İstanbul Anadolu Adliyesi yeniden harekete geçti ve deprem bölgesine destek için kollar sıvandı.