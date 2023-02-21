İstanbul Anadolu Adliyesi’nden tam destek! 10 savcı daha Hatay’a uğurlandı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yüzyılın felaketinde depremden etkilenen 11 ilde birçok bina yıkıldı, binlerce insan enkaz altında kaldı. Yaşanan felaketin ardından Hatay'da da dün akşam saatlerinde 6,6 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Türkiye'nin tek yürek olduğu bugünlerde İstanbul Anadolu Adliyesi yeniden harekete geçti ve deprem bölgesine destek için kollar sıvandı.
İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ'NDEN 10 SAVCI DAHA DEPREM BÖLGESİNDE
Adliyede görevli olan birçok savcı ve teknik personelin çifte depremin merkezi Kahramanmaraş'a gitmesinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli 10 savcı daha dün akşamki depremlerin adresi Hatay'a gitmek üzere gönüllü oldu.
HATAY'A DOĞRU YOLA ÇIKTILAR
Gönüllü 10 savcıyı yolcu etmek üzere aralarında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın da bulunduğu kalabalık grup adliyenin bahçesinde toplandı. Birçok adliye personeli görevli savcılara destek amaçlı uğurlama töreninde yer aldı. Gönüllü 10 savcı dün akşam meydana gelen depremlerin merkezi olan Hatay'a dualar ve alkışlarla yolcu edildi.