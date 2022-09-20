Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Ankara Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Ankara İstanbul Kaç Kilometre, Kaç Saat Sürer, Ne Kadar Yakar?
Giriş Tarihi: 20.9.2022 11:10

İstanbul Ankara Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Ankara İstanbul Kaç Kilometre, Kaç Saat Sürer, Ne Kadar Yakar?

Ankara İstanbul arası kaç km sorusunun yanıtı, iki şehir arasında seyahat etmek isteyenler için önemli bir bilgidir. Seyahat öncesinde İstanbul Ankara kaç km sorusunun yanıtını bilmek ulaşım şekline ve zamanına karar verebilirsiniz. Özel araç ile gidecek olan kişiler Ankara İstanbul arası ne kadar yakar sorularının da yanıtını bilmelidir. Uçakla, otobüsle, özel araçla İstanbul Ankara kaç kilometre, kaç saat sürer ve ne kadar yakar sorularını sizler için yanıtladık.

İstanbul Ankara Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Ankara İstanbul Kaç Kilometre, Kaç Saat Sürer, Ne Kadar Yakar?

Ankara İstanbul arası kaç km birçok ulaşım şekli için aynıdır. Kilometre bilgisi değişmese de seyahat türüne göre süre değişebilir. İstanbul Ankara kaç km sorusu genel olarak özel aracı ile seyahat edecek kişilerin merak ettiği bir konudur. Bunun yanında Ankara İstanbul kaç km, ne yakar sorusu da keyifli bir seyahat açısından önem taşır. Bu nedenle Uçakla, otobüsle, özel araçla İstanbul Ankara kaç kilometre, kaç saat, ne kadar yakar sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar!

İstanbul Ankara Arası Kaç Km?

Ankara ve İstanbul arası en çok seyahat edilen iki şehirdir. Bu nedenle de otobüs ve uçak seferleri fazlası ile araştırılır. Ancak kendi özel aracıyla da bu iki şehir arasında seyahat etmek isteyen kişiler olabilmektedir. Bu bakımdan hem aracın ne kadar yaktığı hem iki şehir arasındaki mesafe ve yolculuk süresi bilinmesi gerekenler arasındadır. Ankara İstanbul arası mesafe tüm ulaşım şekillerine göre aynıdır. Yalnızca uçak ile bu mesafe daha kısa olabilmektedir.

İstanbul Ankara Arası Mesafe Ne Kadar Yakar?

Ankara ve İstanbul arasındaki kara yolculuğu mesafesi 450 kilometredir. Bu süre karayolundan yaklaşık olarak 5 saat kadar sürmektedir. Ancak bu süre özel araca ve toplu taşımaya göre farklılık gösterebilmektedir. Kişiler seyahat öncesinde mutlaka seyahat şekillerine karar vermek durumundadır. Çünkü uçak ve otobüs ile özel araç aynı sürede iki şehir arasında seyahat etmenize imkan vermez.

Ankara İstanbul Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Ankara İstanbul arasında en çok tercih edilen ulaşım şekli otobüslerdir. Otobüslerle yaklaşık olarak 5 saatlik bir mesafede seyahat etme imkanı vardır. Özel aracınız ile 4.5 buçuk saatte gidebilme imkanı sunar. İki şehir arasında otobüsler tercih edildiğinde molalarla ve firmaların seyahat güzergahı ile ilgili olarak sürelerde farklılıklar olabilir.

Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla İstanbul Ankara Kaç Kilometre, Kaç Saat, Ne Kadar Yakar?

Ankara ve İstanbul arasında seyahat etmek isteyen kişiler eğer uçakları tercih ediyorlarsa seyahat 65 dakika sürer. Ancak bu havayolunun yoğunluğu, sefer sayıları ve iklim gibi faktörlere göre farklılık gösterebilir. Özel aracınız ile seyahat edecekseniz dizel araçlar bu seyahat sırasında 24.52 TL yakıt tüketmektedir. Eğer aracınız benzinli ise tüketeceği yakıt miktarı 35.67 litredir.

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İstanbul Ankara Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Ankara İstanbul Kaç Kilometre, Kaç Saat Sürer, Ne Kadar Yakar?
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