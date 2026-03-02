İstanbul - Arnavutköy’de otomobille ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, saat 12.45 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Karşı istikametlerde ilerleyen 34 NBM 214 plakalı hafif ticari araçla 34 BG 480 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki hava yastıkları açılırken, her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Yaralılardan 1 'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda her iki istikamette trafik oluşurken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'ARACA YOL VERDİM 2 DAKİKA SONRA KAZA OLDU'

Görgü tanığı Bahadır Gürel, "Ara yoldan çıktım gri araca yol verdim. Gri araca yol verdikten 2 dakika sonra siyah araç bir an da karşı şeride geçti. Kafa kafaya kaza oldu. Sebebbini bilmiyorum ya uyudu kaldı ya da farklı bir mesele vardı. Siyah araçta 2 kişi vardı gride 1 kişi vardı. 1 kişinin durumu ağır gibi gözüküyordu diğerleri hafif gibi gözüküyordu " dedi. Başka bir görgü tanığı ise yolda kasis olmasına rağmen araçların hılzlı gittiklerine dikkat çekti.